Основным направлением деятельности нашей компании является продажа тяговых аккумуляторных батарей для складской техники. Наша главная цель - предоставить Вам лучший ассортимент, низкие цены и высокий уровень обслуживания. Основной принцип нашей деятельности – подобрать надежную и качественную аккумуляторную батарею, которая прослужит Вам долго.



Наша компания осуществляет прямую поставку аккумуляторных батарей, зарядных устройств и запасных частей для складской техники. Мы занимаемся продажей аккумуляторных батарей как отечественных так и европейских производителей.

Коллектив нашей компании работает на рынке тяговых аккумуляторов более 15 лет.



Мы всегда открыты для сотрудничества и конструктивных предложений.

Как мы работаем

После того, как мы с вами определились какую аккумуляторную батарею вы хотите приобрести, мы отсылаем вам коммерческое предложение по электронной почте (по факсу). Если условия коммерческого предложения вас устраивает, сообщите нам ваши реквизиты для выставления счета.

Мы выставляем вам счет на оплату и договор. После поступления денег на расчетный счет, мы с вами согласовываем дату отгрузки.

Ваш представитель приезжает к нам на склад и забирает вашу батарею с отгрузочными документами. Также возможна работа через транспортные компании, в этом случае вам необходимо письмом дать нам поручение на отгрузку через транспортную компанию.