8 800 550-37-34
8 495 999-37-34
8 800 550-37-34
8 495 999-37-34
WhatsApp Viber Telegram Skype
info.eakb@gmail.com

Доставка по всей России

20 лет успешной работы

Индивидуальные скидки

Более 1700 АКБ в наличии
Склад работает в обычном режиме: пн-пт с 9:00 до 18:00
Тяговые аккумуляторы для погрузчиков и складской техники
Перейти в раздел

Тяговые аккумуляторы для погрузчиков и складской техники

Продажа тяговых аккумуляторов "Elhim-Iskra" (болгарский завод "Елхим Искра") - приоритетное направление деятельности нашей компании. Более 15 лет мы успешно занимаемся реализацией тяговых аккумуляторных батарей для погрузчиков, штабелеров, ричтраков и электротележек. АКБ для складской техники мы доставляем по всей России и реализуем гарантийное и постгарантийное обслуживание, всегда оказываем своевременную информационную поддержку.

Только у нас при покупке тяговых аккумуляторов Вы получите самые выгодные условия: гибкую индивидуальную систему скидок и кратчайшие сроки поставки, так как подавляющее большинство моделей аккумуляторных батарей находятся в наличии на складе. Нашим клиентам мы предоставляем возможность выбора из нескольких вариантов АКБ разных производителей на одну и ту же модель погрузчика или другой техники, - вы всегда сможете выбрать между более низкой ценой и увеличенным сроком службы.

atlet_2_200x200 boss_2_200x200 bt_200x200 caterpillar_200x200 cesab_200x200 crown_200x200 daewoo_200x200 dimex_200x200 fiat_200x200 hako_200x200 hangcha_200x200 heli_200x200 hyster_200x200 hyundai_200x200 i-lift_200x200 jac_200x200 jungheinrich_200x200 komatsu_200x200 lema_200x200 linde_200x200 loc_200x200 maximal_200x200 mitsubishi_200x200 mora_200x200 nichiyu_200x200 nissan_200x200 noblift_200x200 om_200x200 omg_200x200 otto-kurtbach_200x200 pramac_200x200 rocla_200x200 soosung_200x200 still_200x200 tcm_200x200 tfn_200x200 toyota_200x200 unimac_200x200 veni_200x200 vp_1_200x200 xilin_200x200 yale_200x200

Техника для склада

Надежная и функциональная складская техника - залог успешной работы любой организации, имеющей в своем распоряжении склад или ведущей погрузочно-разгрузочные работы.

Аккумуляторы

Мы продаем и доставляем широчайший ассортимент промышленных аккумуляторных батарей по всей России. Большинство предлагаемой нами продукции находится на складах в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах РФ. Любые нестандартные аккумуляторы, которых нет в наличии, поставляются на заказ.

Зарядные устройства

Рады предложить Вашему вниманию продукцию известной болгарской фирмы "ЕлПулсКар": профессиональные зарядные устройства для всех типов и видов тяговых аккумуляторных батарей, используемых для работы складской техники

О нас

Основным направлением деятельности нашей компании является продажа тяговых аккумуляторных батарей для складской техники. Наша главная цель - предоставить Вам лучший ассортимент, низкие цены и высокий уровень обслуживания. Основной принцип нашей деятельности – подобрать надежную и качественную аккумуляторную батарею, которая прослужит Вам долго.

Наша компания осуществляет прямую поставку аккумуляторных батарей, зарядных устройств и запасных частей для складской техники. Мы занимаемся продажей аккумуляторных батарей как отечественных так и европейских производителей.

Коллектив нашей компании работает на рынке тяговых аккумуляторов более 15 лет.

Мы всегда открыты для сотрудничества и конструктивных предложений.

Как мы работаем

После того, как мы с вами определились какую аккумуляторную батарею вы хотите приобрести, мы отсылаем вам коммерческое предложение по электронной почте (по факсу). Если условия коммерческого предложения вас устраивает, сообщите нам ваши реквизиты для выставления счета.

Мы выставляем вам счет на оплату и договор. После поступления денег на расчетный счет, мы с вами согласовываем дату отгрузки.

Ваш представитель приезжает к нам на склад и забирает вашу батарею с отгрузочными документами. Также возможна работа через транспортные компании, в этом случае вам необходимо письмом дать нам поручение на отгрузку через транспортную компанию.

Как выбрать аккумуляторную батарею?

Чтобы правильно подобрать аккумуляторную батарею, необходимо знать три простых характеристики Вашего аккумулятора:
1. Напряжение (Вольт)
2. Емкость (Ампер-часы)
3. Габаритные размеры аккумуляторной батареи в коробе (длина х ширина х высота)

Так же поможет информация:
1. Наименование погрузчика
2. Какая батарея установлена в данный момент
3. Габаритные размеры посадочного места под аккумуляторную батарею

Если у вас не удается собрать информацию о Вашей батарее,  в любом случае звоните или обращайтесь к онлайн-консультанту, мы вам поможем.
8 800 550-37-34
8 495 999-37-34
info.eakb@gmail.com
WhatsApp Viber Telegram Skype

Обратный звонок

Введите имя и номер телефона

Работайте с нами!

8 800 550-37-34
8 495 999-37-34
info.eakb@gmail.com
WhatsApp Viber Telegram Skype